Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos diou - olympou
  6. Карица

Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Карица, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается коммерческое здание площадью 306 кв.м., в городе Катерини. Здание располагает мага…
Realting.com
Перейти