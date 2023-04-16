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Купить коммерческую недвижимость в Карица, Греция

7 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается коммерческое здание площадью 306 кв.м., в городе Катерини. Здание располагает мага…
Коммерческая 1 комнатав Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Здание находится недалеко от центра города. На протяжении 20 лет 50% территории обьекта сдае…
Коммерческая 1 комнатав Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается пятиэтажное здание общей площадью 525 кв.м. Здание находится в столице региона Оли…
Коммерческая 1 комнатав Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 580,000
Продается торговое помещение на центральной площади города Катерини. Помещение владеет общей…
Коммерческая 1 комнатав Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается коммерческое помещение состоящее из магазина на первом этаже площадью 150 кв.м. и …
Коммерческая 1 комнатав Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается офисное помещение площадью 30 кв.м. в центре города Катерини. Помещение расположен…
Коммерческая 1 комнатав Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается коммерческое помещение площадью 289 кв.м. недалеко от центра города Катерини. Обье…
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