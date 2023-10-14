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Отели с бассейном в Камена-Вурла, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Неохори, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Неохори, Греция
Комнаты 1
Площадь 8 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
€6,50 млн
Realting.com
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