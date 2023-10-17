Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. периферийная единица Калимнос
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в периферийная единица Калимнос, Греция

коммерческая недвижимость
3
Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 485 м²
В западной части города Салоники, на центральной улице продаётся угловой магазин, площадью 3…
€547,812
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 1 750 м²
Предлагается на продажу здание для коммерческого использования в районе Ахарнес-Мениди. Здан…
€418,329
Отель в Греция, Греция
Отель
Греция, Греция
Площадь 1 080 м²
Продается отель площадью 1080 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость…
€1,39 млн
Коммерческая с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 24 500 м²
Доступные для продажи два здание на участке 16693 кв.м. в пригороде Салоник. - Первое здание…
€4,98 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается торговое помещение в центре курортного городка Олимпийской Ривьеры. Помещение имее…
€80,075
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Площадь 1 100 м²
Продается недвижимость состоящая и 8-ми квартир и двух домов в районе Ираклион на Крите, ряд…
€1,39 млн
Коммерческая 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Kavala, Center: Business for sale Traditional grocery store with Greek traditional local ite…
€98,000
Отель 1 комната с furnishings в Agios Germanos, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Agios Germanos, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс общей площадью 1450 кв.м в регионе Флорина. Комплекс находитс…
€1,19 млн
Отель 25 комнат с бассейном, с furnishings в Никити, Греция
Отель 25 комнат с бассейном, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 25
Площадь 698 м²
Количество этажей 4
На продажу выставлен апарт-отель с бассейном в одном из самых популярных поселков на Ситонии…
€3,48 млн
Коммерческая с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Площадь 337 м²
Предлагается на продажу 6-этажное жилое здание, которое состоит из пяти квартир общей площад…
€826,697
Отель 24 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Nea Mesagkala, Греция
Отель 24 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nea Mesagkala, Греция
Комнаты 24
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу отель площадью 1600 кв.м, состоящий из 24 номеров в курортном поселк…
€1,79 млн
Отель 2 спальни с парковкой, с бассейном в Греция, Греция
Отель 2 спальни с парковкой, с бассейном
Греция, Греция
Количество спален 2
Площадь 720 м²
Продается комплекс из шести таунхаусов в популярном курортном поселке полуострова Халкидики.…
€843,087
Realting.com
Перейти