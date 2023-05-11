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Коммерческая недвижимость с видом на море в Kallithea, Греция

7 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 700,000
Коммерческая 1 комната в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Коммерческая 1 комната в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Коммерческая 1 комната в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Коммерческая 1 комната в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Коммерческая 1 комната в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 520,000
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