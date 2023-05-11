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Отели с бассейном в Kallithea, Греция

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1 объект найдено
Отель 2 спальни в Kallithea, Греция
Отель 2 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 850,000
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