Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos kassandras
  6. Касандрия
  7. Kallithea
  8. Гостиницы, отели

Отели с видом на горы в Kallithea, Греция

Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 479,216
Коммерческая 1 комната в demos kerkyras, Греция
Коммерческая 1 комната
demos kerkyras, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 489,199
Отель 22 спальни в Chaniotis, Греция
Отель 22 спальни
Chaniotis, Греция
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 039 м²
€ 1,451,874
Коммерческая 1 комната в Agios Dimitrios, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Отель 1 комната в Roda, Греция
Отель 1 комната
Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Отель в Chaniotis, Греция
Отель
Chaniotis, Греция
Площадь 4 000 м²
€ 7,062,914
Отель 12 спален в Port of Kolimbari, Греция
Отель 12 спален
Port of Kolimbari, Греция
Комнаты 18
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
€ 945,000
Офис в alimos, Греция
Офис
alimos, Греция
Площадь 180 м²
€ 149,755
Отель 1 комната в Амфиклия, Греция
Отель 1 комната
Амфиклия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 430,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 349,428
Отель 25 спален в Chaniotis, Греция
Отель 25 спален
Chaniotis, Греция
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 1 100 м²
€ 1,545,703
Отель 12 комнат в demos kassandras, Греция
Отель 12 комнат
demos kassandras, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
Цена по запросу
Realting.com
Перейти