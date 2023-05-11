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Отели в Kallithea, Греция

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10 объектов найдено
Отель 18 спален в Kallithea, Греция
Отель 18 спален
Kallithea, Греция
Количество спален 18
Площадь 300 м²
€ 370,000
Отель 1 комната в Kallithea, Греция
Отель 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
Отель 9 спален в Kallithea, Греция
Отель 9 спален
Kallithea, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 500 м²
€ 1,200,000
Отель 1 комната в Kallithea, Греция
Отель 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Отель 15 комнат в Kallithea, Греция
Отель 15 комнат
Kallithea, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 2
€ 600,000
Отель 2 спальни в Kallithea, Греция
Отель 2 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 850,000
Отель 1 комната в Kallithea, Греция
Отель 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Отель 1 комната в Kallithea, Греция
Отель 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Отель 1 комната в Kallithea, Греция
Отель 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 480,000
Отель 1 комната в Kallithea, Греция
Отель 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 600,000
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