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Коммерческая недвижимость в Kalampaka Municipality, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Chrysomilia, Греция
Коммерческая 1 комната
Chrysomilia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается бизнес площадью 2000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный в…
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