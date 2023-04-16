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Купить отель в периферийная единица Янина, Греция

Ioannina Municipality
4
Янина
4
Отель В архив
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4 объекта найдено
Отель 1 комнатав Tsepelovo, Греция
Отель 1 комната
Tsepelovo, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается бутик-отель в районе Янина в Эпире. Площадь отеля составляет 370 кв.м, номерной фо…
Отель 1 комнатав Kallirroi, Греция
Отель 1 комната
Kallirroi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 3* отель - 32 номера, 50 км от живописного городка Метора. Построен среди гор и ле…
Отель 1 комнатав Kipoi, Греция
Отель 1 комната
Kipoi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
На продажу выставлена гостиница, которая состоит из 3-х зданий (17 номеров - 38 комнат). Гос…
Отель 1 комнатав ano pedina, Греция
Отель 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…

Параметры недвижимости в периферийная единица Янина, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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