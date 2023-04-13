ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
Офисы
Продажа офисных помещений в периферия Ионические острова, Греция
demos kerkyras
1
Корфу
1
Офис
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 612,804
Продается бизнес площадью 340 кв.м в Лутраки. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается…
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
€ 54,595
Ladadika ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 WC Площадь: 56 m2, Цоколь этаж, Год по…
Отель
Греция, Греция
2 500 м²
€ 4,466,837
Продается отель площадью 2500 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепный…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,162,858
Здание находится в районе Палео Фалиро, на одной из центральных улиц. В районе в пешей близо…
Коммерческая 8 комнат
Nei Pori, Греция
8 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 247,098
Продается бизнес в регионе Олимпийской Ривьеры. Биснес состоит из 2 этажей и располагает 2 к…
Коммерческая 1 комната
Виоли Хараки, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 370,647
Продаеться коммерческая недвижимость в центре города Ретимно и недалеко от набережной. Недви…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 988,393
Предлагается на продажу коммерческое помещение на третьем этаже 181кв.м в центре района Глиф…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 98,839
Продается коммерческое помещение площадью 50 кв.м, расположенное в торговом и оживленном мес…
Коммерческая 1 комната
периферия Пелопоннес, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 1479 - Квартира на продажу в Асини Толо за € 90.000. Это 60 кв. Квартира п…
Отель 19 комнат
Moschopotamos, Греция
19 Количество комнат
Количество этажей 4
Цена по запросу
Продается гостиница в живописной горной деревушке Олимпийской Ривьеры. Место является очень …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 500 м²
€ 694,841
На продажу выставлено коммерческое помещение, расположенное в районе Агиа Триада в пригороде…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
400 м²
€ 2,332,681
Продаётся гостиница в центре посёлка, в 13 км от столицы острова Керкиры. Двухэтажная гостин…
Параметры недвижимости в периферия Ионические острова, Греция
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты