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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
Купить коммерческую недвижимость в периферия Ионические острова, Греция
demos kerkyras
147
Корфу
145
Zakynthos Municipality
15
Закинтос
6
demos leukadas
5
demos kephallenias
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demos ithakes
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Игуменица
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174 объекта найдено
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Офис
Acharavi, Греция
366 м²
2/2 Этаж
€ 860,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческая 1 комната
Kato Agios Markos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 185,000
For Sale 4 apartments which function as accommodation for rent.The apartments are located in…
Отель 1 комната
Амуди, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
Отель
периферия Ионические острова, Греция
2 500 м²
€ 2,700,000
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
Отель
периферия Ионические острова, Греция
165 м²
€ 325,000
Продается здание площадью 165 кв.м в Кефалонии. Из окон открывается вид на город. У объекта …
Отель 12 спален
периферия Ионические острова, Греция
320 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 320 кв.м на Ионических островах. Отель расположен на 1уровне. Первы…
Отель 31 комната
Катастарион, Греция
31 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается отель площадью 2051 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. Недви…
Отель
Agios Stefanos, Греция
303 м²
3/3 Этаж
€ 560,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 620,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
Отель 16 комнат
Кавос, Греция
16 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается отель площадью 385 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью. К недв…
Отель 1 комната
Ано Волимес, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 7,700,000
Продается отель площадью 1100 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объ…
Отель 29 комнат
Василики, Греция
29 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
Коммерческая 1 комната
Spartilas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается бизнес площадью 268 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. Недвиж…
Отель 1 комната
Kokkini, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,400,000
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
Коммерческая
Kokkini, Греция
525 м²
2/2 Этаж
€ 800,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе
Acharavi, Греция
700 м²
2/2 Этаж
€ 1,600,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Отель 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объе…
Отель 4 спальни
Agios Gordios, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 600,000
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
Отель 105 комнат
demos kerkyras, Греция
105 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 8,000,000
Продается отель площадью 3863 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на город. У объ…
Коммерческая 1 комната
Скриперон, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 2400 кв.м со зданием площадью 160 кв.м. Здание состоит …
Производство
Игуменица, Греция
249 000 м²
€ 200,000
Ref: 1137 - НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОРОГА IGOUMENITSIS Preveza-Igoumenitsa SALE Общая площадь земли 24…
Коммерческая 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию действующий бизнес, бар-ресторан на 500 мест. Здание построено в …
Отель 1 комната
Касьопи, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
На севере острова Корфу, на первой береговой линии продаётся коттедж, состоящий из 3 этажей,…
Отель 1 комната
Analipsi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается гостиница площадью 1030 кв.м на острове Корфу. Гостиница состоит из трех этажей и …
Отель 1 комната
Peroulades, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 470,000
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу на живописном острове Корфу. Этот небольшой комп…
Отель 1 комната
Acharavi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс на севере острова Корфу, в популярном турист…
Коммерческая 1 комната
Kompitsi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
На востоке острова Корфу, в районе Кондоялос, продаётся здание 400 кв.м, состоящее из 9 студ…
Отель 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
В 3,5 км от столицы острова Корфу, продаётся роскошная гостиница. Расположившись в одном из …
Отель 1 комната
Ликсурион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу фешенебельная гостиница на самом красивом острове Ионического моря. …
Отель 1 комната
Peroulades, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
На северном побережье острова Корфу, в одном из популярных направлений среди туристов продае…
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