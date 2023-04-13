Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Ионические острова

Купить коммерческую недвижимость в периферия Ионические острова, Греция

demos kerkyras
147
Корфу
145
Zakynthos Municipality
15
Закинтос
6
demos leukadas
5
demos kephallenias
3
Циливи
2
demos ithakes
1
Показать больше
174 объекта найдено
Офисв Acharavi, Греция
Офис
Acharavi, Греция
366 м² 2/2 Этаж
€ 860,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческая 1 комнатав Kato Agios Markos, Греция
Коммерческая 1 комната
Kato Agios Markos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 185,000
For Sale 4 apartments which function as accommodation for rent.The apartments are located in…
Отель 1 комнатав Амуди, Греция
Отель 1 комната
Амуди, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
Отельв периферия Ионические острова, Греция
Отель
периферия Ионические острова, Греция
2 500 м²
€ 2,700,000
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
Отельв периферия Ионические острова, Греция
Отель
периферия Ионические острова, Греция
165 м²
€ 325,000
Продается здание площадью 165 кв.м в Кефалонии. Из окон открывается вид на город. У объекта …
Отель 12 спаленв периферия Ионические острова, Греция
Отель 12 спален
периферия Ионические острова, Греция
320 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 320 кв.м на Ионических островах. Отель расположен на 1уровне. Первы…
Отель 31 комнатав Катастарион, Греция
Отель 31 комната
Катастарион, Греция
31 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается отель площадью 2051 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. Недви…
Отельв Agios Stefanos, Греция
Отель
Agios Stefanos, Греция
303 м² 3/3 Этаж
€ 560,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Отель 1 комнатав Кавос, Греция
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
Отель 16 комнатв Кавос, Греция
Отель 16 комнат
Кавос, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается отель площадью 385 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью. К недв…
Отель 1 комнатав Ано Волимес, Греция
Отель 1 комната
Ано Волимес, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 7,700,000
Продается отель площадью 1100 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объ…
Отель 29 комнатв Василики, Греция
Отель 29 комнат
Василики, Греция
29 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
Коммерческая 1 комнатав Spartilas, Греция
Коммерческая 1 комната
Spartilas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается бизнес площадью 268 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. Недвиж…
Отель 1 комнатав Kokkini, Греция
Отель 1 комната
Kokkini, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,400,000
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
Коммерческаяв Kokkini, Греция
Коммерческая
Kokkini, Греция
525 м² 2/2 Этаж
€ 800,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Acharavi, Греция
Ресторан, кафе
Acharavi, Греция
700 м² 2/2 Этаж
€ 1,600,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Отель 1 комнатав Айос-Георгиос, Греция
Отель 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объе…
Отель 4 спальнив Agios Gordios, Греция
Отель 4 спальни
Agios Gordios, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 600,000
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
Отель 105 комнатв demos kerkyras, Греция
Отель 105 комнат
demos kerkyras, Греция
105 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,000,000
Продается отель площадью 3863 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на город. У объ…
Коммерческая 1 комнатав Скриперон, Греция
Коммерческая 1 комната
Скриперон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 2400 кв.м со зданием площадью 160 кв.м. Здание состоит …
Производствов Игуменица, Греция
Производство
Игуменица, Греция
249 000 м²
€ 200,000
Ref: 1137 - НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОРОГА IGOUMENITSIS Preveza-Igoumenitsa SALE Общая площадь земли 24…
Коммерческая 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию действующий бизнес, бар-ресторан на 500 мест. Здание построено в …
Отель 1 комнатав Касьопи, Греция
Отель 1 комната
Касьопи, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
На севере острова Корфу, на первой береговой линии продаётся коттедж, состоящий из 3 этажей,…
Отель 1 комнатав Analipsi, Греция
Отель 1 комната
Analipsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается гостиница площадью 1030 кв.м на острове Корфу. Гостиница состоит из трех этажей и …
Отель 1 комнатав Peroulades, Греция
Отель 1 комната
Peroulades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу на живописном острове Корфу. Этот небольшой комп…
Отель 1 комнатав Acharavi, Греция
Отель 1 комната
Acharavi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс на севере острова Корфу, в популярном турист…
Коммерческая 1 комнатав Kompitsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Kompitsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
На востоке острова Корфу, в районе Кондоялос, продаётся здание 400 кв.м, состоящее из 9 студ…
Отель 1 комнатав demos kerkyras, Греция
Отель 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
В 3,5 км от столицы острова Корфу, продаётся роскошная гостиница. Расположившись в одном из …
Отель 1 комнатав Ликсурион, Греция
Отель 1 комната
Ликсурион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу фешенебельная гостиница на самом красивом острове Ионического моря. …
Отель 1 комнатав Peroulades, Греция
Отель 1 комната
Peroulades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
На северном побережье острова Корфу, в одном из популярных направлений среди туристов продае…

Параметры недвижимости в периферия Ионические острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти