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Купить инвестиционная недвижимость с видом на море в Греции

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1 объект найдено
Инвестиционнаяв Кастро, Греция
Инвестиционная
Кастро, Греция
€ 1,499,999
Это небольшой комплекс из 3 вилл у моря (10 метров от моря) на острове Тассос, Принос. Две…

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