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Отели с видом на горы в периферийная единица Иматия, Греция

Верия
4
Науса
1
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5 объектов найдено
Отель 18 комнат в Науса, Греция
Отель 18 комнат
Науса, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается гостиничный комплекс, состоящий из 6 коттеджей с регионе Северной Греции. Трехуров…
Отель 1 комната в Diavatos, Греция
Отель 1 комната
Diavatos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
В древнейшем городе Македонии, Верии, продается семейный отель, прочно слившийся с историей …
Отель 19 комнат в Moschopotamos, Греция
Отель 19 комнат
Moschopotamos, Греция
19 Количество комнат Количество этажей 4
Цена по запросу
Продается гостиница в живописной горной деревушке Олимпийской Ривьеры. Место является очень …
Отель 1 комната в Koumaria, Греция
Отель 1 комната
Koumaria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается отель площадью 600 кв.м в северной Греции. Из окон открывается великолепный вид на…
Отель 1 комната в Като-Вермион, Греция
Отель 1 комната
Като-Вермион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается отель площадью 430 кв.м в северной Греции. Из окон открывается вид на горы, на лес…
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