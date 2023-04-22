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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Иматия, Греция

Верия
6
Науса
1
8 объектов найдено
Коммерческая 8 комнат в Верия, Греция
Коммерческая 8 комнат
Верия, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 2
€ 120,000
Продаются 2 эдентичные квартиры в центре города Верия. Квартиры расположены на втором и трет…
Отель 18 комнат в Науса, Греция
Отель 18 комнат
Науса, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается гостиничный комплекс, состоящий из 6 коттеджей с регионе Северной Греции. Трехуров…
Отель 1 комната в Diavatos, Греция
Отель 1 комната
Diavatos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
В древнейшем городе Македонии, Верии, продается семейный отель, прочно слившийся с историей …
Коммерческая 1 комната в Palaia Lykogianni, Греция
Коммерческая 1 комната
Palaia Lykogianni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
На продажу выставлен действующий бизнес: фабрика по производству мебели и выставочный центр …
Отель 19 комнат в Moschopotamos, Греция
Отель 19 комнат
Moschopotamos, Греция
19 Количество комнат Количество этажей 4
Цена по запросу
Продается гостиница в живописной горной деревушке Олимпийской Ривьеры. Место является очень …
Отель 1 комната в Koumaria, Греция
Отель 1 комната
Koumaria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается отель площадью 600 кв.м в северной Греции. Из окон открывается великолепный вид на…
Коммерческая 1 комната в Trilofo, Греция
Коммерческая 1 комната
Trilofo, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Здание промышленного назначения, построенные из бетона, состоящее из главного здания 8500 ме…
Отель 1 комната в Като-Вермион, Греция
Отель 1 комната
Като-Вермион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается отель площадью 430 кв.м в северной Греции. Из окон открывается вид на горы, на лес…
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