Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Ионические острова
  5. demos kerkyras
  6. Игуменица
  7. Производственные помещения

Купить производственное здание в Игуменица, Греция

Производство В архив
Очистить
1 объект найдено
Производствов Игуменица, Греция
Производство
Игуменица, Греция
249 000 м²
€ 200,000
Ref: 1137 - НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОРОГА IGOUMENITSIS Preveza-Igoumenitsa SALE Общая площадь земли 24…
Realting.com
Перейти