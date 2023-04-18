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Купить коммерческую недвижимость в Igoumenitsa Municipality, Греция

2 объекта найдено
Отель 1 комнатав Mesovouni, Греция
Отель 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Коммерческая 1 комнатав Mesovouni, Греция
Коммерческая 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…

Параметры недвижимости в Igoumenitsa Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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