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Отели с видом на горы в Иерисос, Греция

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2 объекта найдено
Отель 1 комната в Nautilus, Греция
Отель 1 комната
Nautilus, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 700,000
Продаётся мини-отель площадью 160 кв.м на Афоне. Гостиница состоит из двух уровней. На перво…
Отель 1 комната в Иерисос, Греция
Отель 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продаётся жилой комплекс на первой линии от моря в районе Афона. Территория комплекса состав…
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