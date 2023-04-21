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Отели в Иерисос, Греция

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9 объектов найдено
Отель 16 комнат в Иерисос, Греция
Отель 16 комнат
Иерисос, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается отель площадью 740 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море, на город. Н…
Отель 24 комнаты в Иерисос, Греция
Отель 24 комнаты
Иерисос, Греция
24 Количество комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается комплекс апартаментов рядом с независимой монашеской республикой Св. Афон. Построе…
Отель 1 комната в Иерисос, Греция
Отель 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу гостиница площадью 920 кв.м на первой линии моря п-ва Афон, Халкидик…
Отель 6 комнат в Иерисос, Греция
Отель 6 комнат
Иерисос, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Предлагается на продажу гостиница площадью 224 кв.мв живописной приморской деревушке на полу…
Отель 1 комната в Nea Roda, Греция
Отель 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается недостроенная гостиница на берегу моря, на третьем пальце полуострова Халкидики, н…
Отель 1 комната в Nea Roda, Греция
Отель 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается жилой комплекс площадью 220 кв.м в туристическом поселке полуострова Афон. Двухуро…
Отель 1 комната в Nea Roda, Греция
Отель 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается гостиница площадью 400 кв.м в Аммульяни, Халкидики. Гостиница состоит из 9 номеров…
Отель 1 комната в Nautilus, Греция
Отель 1 комната
Nautilus, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 700,000
Продаётся мини-отель площадью 160 кв.м на Афоне. Гостиница состоит из двух уровней. На перво…
Отель 1 комната в Иерисос, Греция
Отель 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продаётся жилой комплекс на первой линии от моря в районе Афона. Территория комплекса состав…
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