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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
demos aristotele
Иерисос
Коммерческая недвижимость в Иерисос, Греция
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16 объектов найдено
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Отель 16 комнат
Иерисос, Греция
16 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается отель площадью 740 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море, на город. Н…
Отель 24 комнаты
Иерисос, Греция
24 Количество комнат
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается комплекс апартаментов рядом с независимой монашеской республикой Св. Афон. Построе…
Отель 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу гостиница площадью 920 кв.м на первой линии моря п-ва Афон, Халкидик…
Отель 6 комнат
Иерисос, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Предлагается на продажу гостиница площадью 224 кв.мв живописной приморской деревушке на полу…
Отель 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается недостроенная гостиница на берегу моря, на третьем пальце полуострова Халкидики, н…
Коммерческая 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается гостиничный комплекс на первой береговой линии, красивого п-ва Афон на Халкидики. …
Коммерческая 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 350,000
Продается бизнес площадью 250 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. У объекта есть ка…
Коммерческая 2 комнаты
Иерисос, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 750,000
Продаются шесть квартир в живописном, туристическом посёлке полуострова Афон. Квартиры, площ…
Коммерческая 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается помещение под ресторан площадью 150 кв.м на Афоне. Помещение состоит из просторног…
Отель 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 620,000
Продается жилой комплекс площадью 220 кв.м в туристическом поселке полуострова Афон. Двухуро…
Отель 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается гостиница площадью 400 кв.м в Аммульяни, Халкидики. Гостиница состоит из 9 номеров…
Коммерческая 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается бизнес площадью 540 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Из окон открывает…
Отель 1 комната
Nautilus, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 700,000
Продаётся мини-отель площадью 160 кв.м на Афоне. Гостиница состоит из двух уровней. На перво…
Коммерческая 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается бизнес площадью 1200 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Из окон открывае…
Отель 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продаётся жилой комплекс на первой линии от моря в районе Афона. Территория комплекса состав…
Коммерческая 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
На участке 7 150 кв.м. в г.Иериссос, п-ов Афон - Халкидики будут построены 4 коттеджа. 3 одн…
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