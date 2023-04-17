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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Ялиссос, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Ялиссос, Греция
Коммерческая 1 комната
Ялиссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажное здание 1300 кв.м, состоящее из 11 двух-комнатных квартир и из 14 одно-ко…
Коммерческая 1 комнатав Ялиссос, Греция
Коммерческая 1 комната
Ялиссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 580,000
На продажу двух-этажное здание 270 кв.м из 6-ти квартир от 36 до 53 кв.м, которыесостоят из …
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