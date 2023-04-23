Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. Municipality of Thira
  6. Гостиницы, отели

Отели в Ia Municipal Unit, Греция

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 12 спален в Ия. Санторини, Греция
Отель 12 спален
Ия. Санторини, Греция
10 ванных комнат 370 м²
€ 1,800,000
Код недвижимости: 1419 - ПРОДАЕТСЯ 12 мест, Отель общей площадью 370 кв.м, уровни 3 Oia. Нед…
Realting.com
Перейти