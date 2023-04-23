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Коммерческая недвижимость в Ia Municipal Unit, Греция

2 объекта найдено
Отель 12 спален в Ия. Санторини, Греция
Отель 12 спален
Ия. Санторини, Греция
10 ванных комнат 370 м²
€ 1,800,000
Код недвижимости: 1419 - ПРОДАЕТСЯ 12 мест, Отель общей площадью 370 кв.м, уровни 3 Oia. Нед…
Коммерческая 1 комната в Ия. Санторини, Греция
Коммерческая 1 комната
Ия. Санторини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается жилой Комплекс, общей площадью в 2772 кв.м, состоящий из 18 роскошных резиденций, …
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