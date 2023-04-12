Купить отель с бассейном в Греции

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Отель
Македонии и Фракии, Греция
360 м²
€ 850,000
Продается здание площадью 360 кв м, построенное на участке 2500 кв. Здание состоит из 5 таун…
Отель
периферия Крит, Греция
1 000 м²
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
385 м²
€ 600,000
Предлагается на продажуАпарт-отель площадью 385 кв.м в Сидари на севере острова Корфу. Этот …
Отель
Македонии и Фракии, Греция
1 680 м²
€ 4,250,000
Продается отель площадью 1680 кв.м в одномиз самых популярных туристических районов п-ова Ха…
Отель
Греция, Греция
698 м²
€ 3,500,000
На продажу выставлен апарт-отель с бассейном в одном из самых популярных поселков на Ситонии…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
280 м²
€ 800,000
Продается отель площадью 280 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель
периферия Крит, Греция
830 м²
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
1 000 м²
€ 1,350,000
Отель расположен в районе Агиос Георгиос Аргирадон на юго-западе острова и имеет в общей сло…
Отель 12 спален
периферия Крит, Греция
455 м²
€ 945,000
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
Отель
периферия Крит, Греция
500 м²
€ 650,000
Продаеться Отель в Сталиде, всего в 100 метрах от моря.Отель состоит из 2 зданий. В первом з…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
550 м²
€ 1,700,000
В одном из самых красивых мест острова Корфу, в деревне под названием Айос Гордиос, на прода…
Отель
Греция, Греция
500 м²
€ 2,750,000
Мини-отель состоит из 11 апартаментов. Первый этаж: 3 апартамента (1 спальная комната, гости…
Отель
периферия Крит, Греция
400 м²
€ 1,100,000
Продается небольшой отель в Кало Хорио, Ласити.Отличное расположение, очень легкий доступ с …
Отель 16 спален
Греция, Греция
400 м²
€ 1,100,000
Продается отель площадью 400 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Отель располо…
Отель
Греция, Греция
1 500 м²
€ 3,800,000
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…
Отель
периферия Крит, Греция
750 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…
Отель
Афины, Греция
1 600 м²
€ 4,800,000
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Отель
Греция, Греция
325 м²
€ 1,100,000
Продаётся гостиница площадью 325 кв.м. на полуострове Ситония. Гостиница находится в одном и…
Отель
периферия Крит, Греция
580 м²
€ 1,000,000
Продается отель площадью 580 кв.м в Лассити. Отель расположен в живописном местечке региона,…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
300 м²
€ 400,000
На продажу предлагается небольшой апарт-отель, состоящий из двух построек и бассейна (7х15м)…
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2 200 м²
€ 3,000,000
Предлагается на продажу 3-звездочный отель с 54 номерами-бунгало. 12 из них семейные апартам…
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 600 м²
€ 3,000,000
Предлагается на продаже 3-звездочный отель, расположенный в популярном районе Фалираки. На ц…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
550 м²
€ 1,100,000
Продается отель на самом юге острова Корфу, в одном из самых известных и популярных мест сре…
Отель
периферия Крит, Греция
1 400 м²
€ 999,000
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
Отель
периферия Крит, Греция
790 м²
€ 1,260,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
385 м²
€ 300,000
На продажу выставлены апартаменты, которые состоят из восьми комнат. Располагаются они в дер…
Отель 40 спален
Македонии и Фракии, Греция
1 500 м²
€ 3,300,000
Продается отель площадью 1500 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Отель распол…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
200 м²
€ 750,000
Продается отель площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на лес. Недвижим…
Отель
периферия Крит, Греция
450 м²
€ 1,200,000
Продается гостиница общей площадью 450 кв.м в Агиос Николаосе. Гостиница состоит из 12 мебли…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
520 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
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