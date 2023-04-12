Купить отель с видом на море в Греции

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Отель
периферия Крит, Греция
300 м²
€ 300,000
Предлагаем на продажу жилой комплекс, состоящий из 6 апартаментов. Площадь комплекса составл…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
410 м²
€ 1,600,000
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
Отель 1 комната
Амуди, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
Отель
Македонии и Фракии, Греция
360 м²
€ 850,000
Продается здание площадью 360 кв м, построенное на участке 2500 кв. Здание состоит из 5 таун…
Отель
периферия Крит, Греция
1 000 м²
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 1,300,000
Продается коммерческое здание площадью 800 кв.м. в городе Салоники. Здание состоит из трех у…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
565 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
Отель
периферия Северные Эгейские острова, Греция
480 м²
€ 1,350,000
Предлагается на продажу гостиница на Самосе. Отель площадью 480 м2 расположен на участке пло…
Отель
Греция, Греция
1 350 м²
€ 4,000,000
На продажу выставлен отельный комплекс, расположенный на первой береговой линии от моря. Оте…
Отель
Греция, Греция
1 600 м²
€ 1,800,000
Предлагается на продажу отель площадью 1600 кв.м, состоящий из 24 номеров в курортном поселк…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
270 м²
€ 400,000
На продажу выставлен таунхаус 150 кв.м в Салониках, строительство которого было выполнено из…
Отель
периферия Крит, Греция
2 000 м²
€ 1,700,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 2 000 кв.м. на стадии строительства. Есть возможнос…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
585 м²
€ 320,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница наход…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
330 м²
€ 3,300,000
В районе под названием Кассиопи, который является одним из самых известных мест на острове К…
Отель 5 спален
периферия Крит, Греция
256 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
Отель
периферия Крит, Греция
1 152 м²
€ 1,920,000
Предлагается в продажу отель в префектуре Лассити. Отель находится в центре прекрасного горо…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
280 м²
€ 800,000
Продается отель площадью 280 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель
Греция, Греция
350 м²
€ 1,550,000
Предлагаем на продажу замечательный бутик-отель, который находится в районе Платона острова …
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
450 м²
€ 1,300,000
В районе под названием Кассиопи на продажу выставлен комплекс из четырех домов. 1й дом площа…
Отель
периферия Крит, Греция
830 м²
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Отель
Греция, Греция
540 м²
€ 2,000,000
На продажу выставлена гостиница 540 кв.м., расположенная в поселке Никити, Ситония, п-ов Хал…
Отель
Греция, Греция
850 м²
€ 3,000,000
На продажу выставлена гостиница 850 кв.м. на первой береговой линии в поселке Никити, Ситони…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
600 м²
€ 1,300,000
Продается отель площадью 600 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на лес.…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
670 м²
€ 3,500,000
На продажу выставлен небольшой отель на первой линии моря! Отель расположен на северо-восток…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
388 м²
€ 650,000
Продаются арендуемые комнаты в Аспровальте общей площадью 255 кв.м. Первый этаж состоит из 5…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
1 000 м²
€ 1,350,000
Отель расположен в районе Агиос Георгиос Аргирадон на юго-западе острова и имеет в общей сло…
Отель 12 спален
периферия Крит, Греция
455 м²
€ 945,000
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
Отель
Македонии и Фракии, Греция
350 м²
€ 480,000
Продается отель площадью 350 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Отель
периферия Крит, Греция
500 м²
€ 650,000
Продаеться Отель в Сталиде, всего в 100 метрах от моря.Отель состоит из 2 зданий. В первом з…
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