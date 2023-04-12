Купить отель с видом на горы в Греции

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Отель
Греция, Греция
1 350 м²
€ 1,500,000
Продается гостиница в Северной Греции. Гостиница построенна в традиционном стиле, владеет пл…
Отель
Македонии и Фракии, Греция
625 м²
€ 1,000,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
Отель
периферия Крит, Греция
1 000 м²
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Отель
периферия Северные Эгейские острова, Греция
480 м²
€ 1,350,000
Предлагается на продажу гостиница на Самосе. Отель площадью 480 м2 расположен на участке пло…
Отель
Греция, Греция
1 600 м²
€ 1,800,000
Предлагается на продажу отель площадью 1600 кв.м, состоящий из 24 номеров в курортном поселк…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
330 м²
€ 3,300,000
В районе под названием Кассиопи, который является одним из самых известных мест на острове К…
Отель 5 спален
периферия Крит, Греция
256 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
Отель
периферия Крит, Греция
1 152 м²
€ 1,920,000
Предлагается в продажу отель в префектуре Лассити. Отель находится в центре прекрасного горо…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
280 м²
€ 800,000
Продается отель площадью 280 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
450 м²
€ 1,300,000
В районе под названием Кассиопи на продажу выставлен комплекс из четырех домов. 1й дом площа…
Отель
периферия Крит, Греция
830 м²
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Отель 8 спален
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
532 м²
€ 390,000
Продается отель площадью 532 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
670 м²
€ 3,500,000
На продажу выставлен небольшой отель на первой линии моря! Отель расположен на северо-восток…
Отель
Греция, Греция
430 м²
€ 390,000
Продается отель площадью 430 кв.м в северной Греции. Из окон открывается вид на горы, на лес…
Отель
Греция, Греция
1 100 м²
€ 1,400,000
Предлагается отель который состоит из 27 квартир. Общая площадь здания - 1100 кв.м.Площадь з…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
175 м²
€ 1,000,000
Продается отель площадью 175 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
240 м²
€ 350,000
Продается здание в центре Салоники 240 кв.м. который состоит из мезонеты и двух квартир. Мез…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
550 м²
€ 1,700,000
В одном из самых красивых мест острова Корфу, в деревне под названием Айос Гордиос, на прода…
Отель
периферия Крит, Греция
1 200 м²
€ 2,200,000
Предлагается на продажу отель площадью 1200 кв.мна острове Крит. Отель имеет 17 квартир от 3…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
250 м²
€ 380,000
На острове Корфу, в местечке под названием Дасья, на продажу выставлен апарт отель на стадии…
Отель
периферия Крит, Греция
400 м²
€ 1,100,000
Продается небольшой отель в Кало Хорио, Ласити.Отличное расположение, очень легкий доступ с …
Отель 16 спален
Греция, Греция
400 м²
€ 1,100,000
Продается отель площадью 400 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Отель располо…
Отель 12 спален
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
480 м²
€ 1,350,000
Продается отель площадью 480 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
Отель
Греция, Греция
224 м²
€ 750,000
Продаётся 1/3 часть апарт-отеля на полуострове Ситония. Площадь отеля составляет 224 кв.м. и…
Отель
периферия Крит, Греция
450 м²
€ 2,000,000
Продается гостиница площадью 450м2 и которая состоит из двух уровней: На первом уровне распо…
Отель
периферия Крит, Греция
535 м²
€ 1,200,000
Продается небольшая гостиница и отдельностоящая мезонетта в г. Ханья — суммарно 535 кв…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
300 м²
€ 500,000
На продажу выставлен небольшой комплекс 300 кв.м с живописным видом, состоящий из шести квар…
Отель
Македонии и Фракии, Греция
1 390 м²
€ 1,200,000
Продаётся гостиница на стадии строительства на полуострове Халкидики. Площадь гостиницы сост…
Отель
Македонии и Фракии, Греция
380 м²
€ 700,000
Продаётся здание площадью 380 кв.м на полуострове Кассандра. Трёхэтажное здание состоит из ш…
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