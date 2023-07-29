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Коммерческая
Греция
Крит
периферия Крит
District of Heraklion
Коммерческая недвижимость с бассейном в Ираклион, Греция
Лимин-Херсонису
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24 объекта найдено
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Коммерческая 9 комнат
Kato Gouves, Греция
9
1
Предлагаются на продажу три недавно построенные виллы с частными бассейнами в Ираклионе, Кри…
€ 1,150,000
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Коммерческая 1 комната
Панормос, Греция
1
1
На продажу предлагается новый комплекс с 27 мезонетами на берегу моря, в Панормосе или регио…
Цена по запросу
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Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
54
1
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
€ 1,650,000
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Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
20
1
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
€ 2,000,000
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Коммерческая 12 комнат
Агия Пелагия, Греция
12
1
Продается бизнес площадью 756 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€ 4,600,000
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Отель 23 комнаты
Analipsi, Греция
23
1
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…
€ 2,200,000
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Отель 24 комнаты
Stalida, Греция
24
1
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объек…
€ 1,400,000
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Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
30
1
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
€ 4,000,000
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Отель 33 комнаты
Каврохори, Греция
33
1
Продается отель площадью 800 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижим…
€ 850,000
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Отель 54 комнаты
Koutouloufari, Греция
54
1
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
€ 2,195,000
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Отель 39 комнат
Агия Пелагия, Греция
39
3
Продается отель в оживленном туристическом районе на Крите, с панорамным видом на море. Отел…
Цена по запросу
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Отель 73 комнаты
Kato Gouves, Греция
73
3
Продается гостиница 2500 м² недалеко от города Ираклион на Крите. Отель состоит из 73 п…
Цена по запросу
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Коммерческая 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех вилл со своими бассейнами: Виллы по 216 кв…
€ 3,500,000
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Отель 12 комнат
Малия, Греция
12
1
Продается туристический комплекс апартаментов общей площадью 470 кв.м недалеко от аэропорта …
€ 1,300,000
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Коммерческая 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
Продается коммерческая недвижимость, которая включает в себя комплекс из 4-х вилл. Площадь к…
€ 745,000
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Отель 19 комнат
Stalida, Греция
19
1
Продаеться Отель в Сталиде, всего в 100 метрах от моря.Отель состоит из 2 зданий. В первом з…
€ 650,000
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Коммерческая 11 комнат
Piskopiano, Греция
11
4
Продается бизнес общей площадью 800 кв.м, состоящий из комплекса из 11 апартаментов, а также…
€ 600,000
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Коммерческая 1 комната
Влихада, Греция
1
1
Продается бизнес на участке площадью 3 000 кв.м. на котором построены 3 виллы. Каждая вилла …
€ 1,100,000
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Коммерческая 1 комната
Влихада, Греция
1
1
Продается бизнес на участке площадью 6 300 кв.м. на котором построены 3 виллы. Каждая вилла …
€ 1,200,000
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Коммерческая 1 комната
Агия Пелагия, Греция
1
1
Продается комплекс вилл и двух студий в регионе Ираклиона на Крите. Комплекс состоит из 2х в…
€ 10,700,000
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Коммерческая 1 комната
Kokkini Chani, Греция
1
1
Предлагается на продажу комплекс из 10 квартир с общим бассейном в Коккини Хани, Херсониссос…
€ 1,100,000
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Коммерческая 13 комнат
District of Heraklion, Греция
13
2
Продается бизнес под мини отель, расположенный в туристическом районе Ираклион на Крите, ряд…
€ 660,000
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Отель 15 комнат
Малия, Греция
15
1
Предлагается к продаже гостиничный бизнес в известном туристическом районе Малия, в муниципа…
€ 550,000
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Коммерческая 1 комната
Koutouloufari, Греция
1
1
Продается бизнес площадью 320 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
€ 907,000
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Параметры недвижимости в Ираклион, Греция
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