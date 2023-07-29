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Коммерческая
Греция
Крит
периферия Крит
District of Heraklion
Коммерческая недвижимость с видом на море в Ираклион, Греция
Лимин-Херсонису
33
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91 объект найдено
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Коммерческая 9 комнат
Kato Gouves, Греция
9
1
Предлагаются на продажу три недавно построенные виллы с частными бассейнами в Ираклионе, Кри…
€ 1,150,000
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Коммерческая 1 комната
Панормос, Греция
1
1
На продажу предлагается новый комплекс с 27 мезонетами на берегу моря, в Панормосе или регио…
Цена по запросу
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Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
54
1
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
€ 1,650,000
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Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
20
1
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
€ 2,000,000
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Коммерческая 12 комнат
Агия Пелагия, Греция
12
1
Продается бизнес площадью 756 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€ 4,600,000
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Коммерческая 3 комнаты
Ефья, Греция
3
1
Продается бизнес площадью 286 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€ 1,500,000
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Отель 24 комнаты
Stalida, Греция
24
1
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объек…
€ 1,400,000
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Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
30
1
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
€ 4,000,000
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Коммерческая 11 комнат
Гази, Греция
11
1
Продается бизнес площадью 670 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
€ 1,100,000
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Отель 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
€ 400,000
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Отель 54 комнаты
Koutouloufari, Греция
54
1
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
€ 2,195,000
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Отель 42 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
42
1
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
€ 2,500,000
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Коммерческая 1 комната
Kato Gouves, Греция
1
2
Πредлагаются на продажу Три квартиры в Гувес, Херсониссос.Квартиры имеют общую площадь более…
€ 480,000
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Отель 13 комнат
Stalida, Греция
13
1
Предлагается на продажу жилой комплекс всего в 35 метрах от моря в очень привилегированном м…
€ 999,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Koutouloufari, Греция
1
4
Предлагается на продажу бизнес всего в 10 метрах от моря, в одном из крупнейших туристически…
€ 950,000
Рекомендовать
Отель 23 комнаты
Analipsi, Греция
23
1
Предлагается к продаже гостиничный блок в муниципалитете Херсониссос. Отель занимает 1760 кв…
€ 1,400,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Малия, Греция
1
1
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость на Крите. Объект был построен в 1995 году, …
Цена по запросу
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Отель 39 комнат
Агия Пелагия, Греция
39
3
Продается отель в оживленном туристическом районе на Крите, с панорамным видом на море. Отел…
Цена по запросу
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Отель 12 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
12
1
Продаётся гостиница, состоящая из 12 квартир по 40 кв.м каждая.Отель расположен в центре гор…
Цена по запросу
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Отель 14 комнат
Аммудара, Греция
14
1
Продается гостиничный комплекс, состоящий из 14 апартаментов в отличном месте в 215 метрах о…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Гази, Греция
1
1
Продается современный культурно-развлекательный комплекс в Ираклионе, на о. Крит. Расположен…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 12 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
12
4
Предлагаем на продажу комплекс, состоящий из 12 апартаментов и магазина. Комплекс, площадью …
€ 1,200,000
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Коммерческая 1 комната
Малия, Греция
1
1
Продается коммерческое помещение на острове Крит. На первом этаже здания расположены мини-ма…
€ 850,000
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Отель 14 комнат
Малия, Греция
14
1
Предлагается на продажу отель площадью 320 кв.мв курортном поселке на Крите. Отель состоит и…
€ 1,635,000
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Коммерческая 1 комната
Малия, Греция
1
8
Предлогается на продажу коммерческое помешенные 60 кв.м. которое функционирует под магазин и…
€ 1,030,000
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Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
1
Продается здание площадью 400 кв.м на набережной популярного туристического городка, недалек…
€ 5,000,000
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Коммерческая 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
Продается коммерческое помещение площадью 300 кв.м на острове Крит. Здание состоит из одного…
€ 300,000
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Коммерческая 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех вилл со своими бассейнами: Виллы по 216 кв…
€ 3,500,000
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Коммерческая 6 комнат
Kato Gouves, Греция
6
1
Продается здание площадью 267 кв.м в префектуре Ираклиона. Здание построено на участке 500 к…
€ 465,000
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Коммерческая 1 комната
Karteros, Греция
1
1
Продается здание общей площадью 285 кв.м. Двухэтажное здание вмещает 7 квартир. На первом эт…
€ 500,000
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Параметры недвижимости в Ираклион, Греция
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