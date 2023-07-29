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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Ираклион, Греция

Лимин-Херсонису
33
Малия
19
Гази
11
Арханес
3
71 объект найдено
Коммерческая 6 комнат в Koutouloufari, Греция
Коммерческая 6 комнат
Koutouloufari, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 5
Фантастическая инвестиционная возможность: Шесть уютных квартир площадью 162 м2 на первом эт…
€ 249,000
Отель 54 комнаты в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 54
Количество этажей 1
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
€ 1,650,000
Отель 20 комнат в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 20
Количество этажей 1
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
€ 2,000,000
Коммерческая 12 комнат в Агия Пелагия, Греция
Коммерческая 12 комнат
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 756 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€ 4,600,000
Коммерческая 3 комнаты в Ефья, Греция
Коммерческая 3 комнаты
Ефья, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 286 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€ 1,500,000
Коммерческая 1 комната в Siva, Греция
Коммерческая 1 комната
Siva, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается завод по производству оливкового масла на острове Крит. Завод располагает земельны…
€ 350,000
Отель 11 комнат в Херсониссос, Греция
Отель 11 комнат
Херсониссос, Греция
Комнаты 11
Количество этажей 1
Предлагается набизнес по аренде квартир в Лименасе, Херсониссос, префектура Ираклион. Распол…
€ 900,000
Отель 30 комнат в Koutouloufari, Греция
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
Комнаты 30
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
€ 4,000,000
Коммерческая 3 комнаты в Stironas, Греция
Коммерческая 3 комнаты
Stironas, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 540 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
€ 1,450,000
Отель 1 комната в Херсониссос, Греция
Отель 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
€ 400,000
Отель 33 комнаты в Каврохори, Греция
Отель 33 комнаты
Каврохори, Греция
Комнаты 33
Количество этажей 1
Продается отель площадью 800 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижим…
€ 850,000
Отель 42 комнаты в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 42 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 42
Количество этажей 1
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
€ 2,500,000
Коммерческая 1 комната в Арханес, Греция
Коммерческая 1 комната
Арханес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу три особняка в префектуре Ираклион. Они расположены в живописных пер…
€ 265,000
Отель 23 комнаты в Analipsi, Греция
Отель 23 комнаты
Analipsi, Греция
Комнаты 23
Количество этажей 1
Предлагается к продаже гостиничный блок в муниципалитете Херсониссос. Отель занимает 1760 кв…
€ 1,400,000
Отель 39 комнат в Агия Пелагия, Греция
Отель 39 комнат
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 39
Количество этажей 3
Продается отель в оживленном туристическом районе на Крите, с панорамным видом на море. Отел…
Цена по запросу
Отель 73 комнаты в Kato Gouves, Греция
Отель 73 комнаты
Kato Gouves, Греция
Комнаты 73
Количество этажей 3
Продается гостиница 2500 м² недалеко от города Ираклион на Крите. Отель состоит из 73 п…
Цена по запросу
Отель 12 комнат в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 12 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
Продаётся гостиница, состоящая из 12 квартир по 40 кв.м каждая.Отель расположен в центре гор…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Лимин-Херсонису, Греция
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу помещение площадью 2000 кв.м недалеко от популярного, туристического городка Херс…
€ 500,000
Коммерческая 1 комната в Analipsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 300 кв.м на острове Крит. Здание состоит из одного…
€ 300,000
Коммерческая 1 комната в Херсониссос, Греция
Коммерческая 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех вилл со своими бассейнами: Виллы по 216 кв…
€ 3,500,000
Коммерческая 6 комнат в Kato Gouves, Греция
Коммерческая 6 комнат
Kato Gouves, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
Продается здание площадью 267 кв.м в префектуре Ираклиона. Здание построено на участке 500 к…
€ 465,000
Отель 12 комнат в Малия, Греция
Отель 12 комнат
Малия, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
Продается туристический комплекс апартаментов общей площадью 470 кв.м недалеко от аэропорта …
€ 1,300,000
Коммерческая 1 комната в Karteros, Греция
Коммерческая 1 комната
Karteros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается здание общей площадью 285 кв.м. Двухэтажное здание вмещает 7 квартир. На первом эт…
€ 500,000
Коммерческая 1 комната в Херсониссос, Греция
Коммерческая 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается детский лагерь общей площадью 2800 кв.м в регионе Херсониссос. Лагерь имеет большу…
€ 3,200,000
Коммерческая 1 комната в District of Heraklion, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Heraklion, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается шестиэтажное здание площадью 2508 кв.м в Ираклионе. Здание построено на участке 44…
€ 3,200,000
Коммерческая 1 комната в Gournes, Греция
Коммерческая 1 комната
Gournes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается здание общей площадью 475 кв.м в районе Ираклиона. Трехэтажное здание состоит из в…
€ 1,400,000
Отель 23 комнаты в Stalida, Греция
Отель 23 комнаты
Stalida, Греция
Комнаты 23
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1300 кв.м в Стадиде. Комплекс со…
€ 1,800,000
Коммерческая 1 комната в Gournes, Греция
Коммерческая 1 комната
Gournes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Выставлена на продажу гостиница, которая находится в центре туристического поселка, имеет ши…
€ 700,000
Коммерческая 24 комнаты в Гази, Греция
Коммерческая 24 комнаты
Гази, Греция
Комнаты 24
Количество этажей 1
Выставлена на продажу гостиница, которая находится в самом крупном городе Крита Ираклионе, и…
€ 880,000
Коммерческая 1 комната в Analipsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается коммерческая недвижимость, которая включает в себя комплекс из 4-х вилл. Площадь к…
€ 745,000

Параметры недвижимости в Ираклион, Греция

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