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Отели с бассейном в Ираклион, Греция

Малия
11
Лимин-Херсонису
10
Отель В архив
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12 объектов найдено
Отель 54 комнаты в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 54
Количество этажей 1
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
€ 1,650,000
Отель 20 комнат в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 20
Количество этажей 1
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
€ 2,000,000
Отель 23 комнаты в Analipsi, Греция
Отель 23 комнаты
Analipsi, Греция
Комнаты 23
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…
€ 2,200,000
Отель 24 комнаты в Stalida, Греция
Отель 24 комнаты
Stalida, Греция
Комнаты 24
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объек…
€ 1,400,000
Отель 30 комнат в Koutouloufari, Греция
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
Комнаты 30
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
€ 4,000,000
Отель 33 комнаты в Каврохори, Греция
Отель 33 комнаты
Каврохори, Греция
Комнаты 33
Количество этажей 1
Продается отель площадью 800 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижим…
€ 850,000
Отель 54 комнаты в Koutouloufari, Греция
Отель 54 комнаты
Koutouloufari, Греция
Комнаты 54
Количество этажей 1
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
€ 2,195,000
Отель 39 комнат в Агия Пелагия, Греция
Отель 39 комнат
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 39
Количество этажей 3
Продается отель в оживленном туристическом районе на Крите, с панорамным видом на море. Отел…
Цена по запросу
Отель 73 комнаты в Kato Gouves, Греция
Отель 73 комнаты
Kato Gouves, Греция
Комнаты 73
Количество этажей 3
Продается гостиница 2500 м² недалеко от города Ираклион на Крите. Отель состоит из 73 п…
Цена по запросу
Отель 12 комнат в Малия, Греция
Отель 12 комнат
Малия, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
Продается туристический комплекс апартаментов общей площадью 470 кв.м недалеко от аэропорта …
€ 1,300,000
Отель 19 комнат в Stalida, Греция
Отель 19 комнат
Stalida, Греция
Комнаты 19
Количество этажей 1
Продаеться Отель в Сталиде, всего в 100 метрах от моря.Отель состоит из 2 зданий. В первом з…
€ 650,000
Отель 15 комнат в Малия, Греция
Отель 15 комнат
Малия, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 1
Предлагается к продаже гостиничный бизнес в известном туристическом районе Малия, в муниципа…
€ 550,000

Параметры недвижимости в Ираклион, Греция

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