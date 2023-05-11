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Коммерческая недвижимость с бассейном в периферийная единица Ираклион, Греция

District of Heraklion
174
Ираклион
174
Лимин-Херсонису
33
Малия
19
Гази
12
Арханес
3
24 объекта найдено
Отель 54 комнаты в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 54
Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Коммерческая 6 комнат в Analipsi, Греция
Коммерческая 6 комнат
Analipsi, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 750,000
Предлагается на продажу строящийся жилой комплекс из 4 двухквартирных домов с бассейнами в И…
Отель 20 комнат в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 20
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
Коммерческая 12 комнат в Агия Пелагия, Греция
Коммерческая 12 комнат
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
€ 4,600,000
Продается бизнес площадью 756 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель 23 комнаты в Analipsi, Греция
Отель 23 комнаты
Analipsi, Греция
Комнаты 23
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…
Отель 24 комнаты в Stalida, Греция
Отель 24 комнаты
Stalida, Греция
Комнаты 24
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объек…
Отель 30 комнат в Koutouloufari, Греция
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
Комнаты 30
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
Отель 33 комнаты в Каврохори, Греция
Отель 33 комнаты
Каврохори, Греция
Комнаты 33
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается отель площадью 800 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижим…
Отель 54 комнаты в Koutouloufari, Греция
Отель 54 комнаты
Koutouloufari, Греция
Комнаты 54
Количество этажей 1
€ 2,195,000
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
Отель 38 комнат в Kato Gouves, Греция
Отель 38 комнат
Kato Gouves, Греция
Комнаты 38
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается отель, расположенный рядом с пляжем с великолепным видом на море в префектуре Ирак…
Отель 39 комнат в Агия Пелагия, Греция
Отель 39 комнат
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 39
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается отель в оживленном туристическом районе на Крите, с панорамным видом на море. Отел…
Отель 73 комнаты в Kato Gouves, Греция
Отель 73 комнаты
Kato Gouves, Греция
Комнаты 73
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается гостиница 2500 м² недалеко от города Ираклион на Крите. Отель состоит из 73 п…
Коммерческая 1 комната в Херсониссос, Греция
Коммерческая 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех вилл со своими бассейнами: Виллы по 216 кв…
Отель 12 комнат в Малия, Греция
Отель 12 комнат
Малия, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается туристический комплекс апартаментов общей площадью 470 кв.м недалеко от аэропорта …
Коммерческая 1 комната в Analipsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 745,000
Продается коммерческая недвижимость, которая включает в себя комплекс из 4-х вилл. Площадь к…
Отель 19 комнат в Stalida, Греция
Отель 19 комнат
Stalida, Греция
Комнаты 19
Количество этажей 1
€ 650,000
Продаеться Отель в Сталиде, всего в 100 метрах от моря.Отель состоит из 2 зданий. В первом з…
Коммерческая 11 комнат в Piskopiano, Греция
Коммерческая 11 комнат
Piskopiano, Греция
Комнаты 11
Количество этажей 4
€ 600,000
Продается бизнес общей площадью 800 кв.м, состоящий из комплекса из 11 апартаментов, а также…
Коммерческая 1 комната в Влихада, Греция
Коммерческая 1 комната
Влихада, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается бизнес на участке площадью 3 000 кв.м. на котором построены 3 виллы. Каждая вилла …
Коммерческая 1 комната в Влихада, Греция
Коммерческая 1 комната
Влихада, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается бизнес на участке площадью 6 300 кв.м. на котором построены 3 виллы. Каждая вилла …
Коммерческая 1 комната в Агия Пелагия, Греция
Коммерческая 1 комната
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 10,700,000
Продается комплекс вилл и двух студий в регионе Ираклиона на Крите. Комплекс состоит из 2х в…
Коммерческая 1 комната в Kokkini Chani, Греция
Коммерческая 1 комната
Kokkini Chani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Предлагается на продажу комплекс из 10 квартир с общим бассейном в Коккини Хани, Херсониссос…
Коммерческая 13 комнат в District of Heraklion, Греция
Коммерческая 13 комнат
District of Heraklion, Греция
Комнаты 13
Количество этажей 2
€ 660,000
Продается бизнес под мини отель, расположенный в туристическом районе Ираклион на Крите, ряд…
Отель 15 комнат в Малия, Греция
Отель 15 комнат
Малия, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 1
€ 550,000
Предлагается к продаже гостиничный бизнес в известном туристическом районе Малия, в муниципа…
Коммерческая 1 комната в Koutouloufari, Греция
Коммерческая 1 комната
Koutouloufari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 907,000
Продается бизнес площадью 320 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
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