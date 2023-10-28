Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. периферийная единица Ираклион
  5. Магазины

Магазины в периферийная единица Ираклион, Греция

коммерческая недвижимость
166
отели
32
Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комната с furnishings в Samari, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Samari, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу действующая бензоправочная станция в северной Греции, которая распол…
€1,30 млн
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Сития, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Сития, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 400 кв.м на острове Крит. Бизнес имеет угловое расположение. Из ок…
€599,664
Отель 440 комнат в Афины, Греция
Отель 440 комнат
Афины, Греция
Комнаты 440
€161,00 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном в Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция
Площадь 3 000 м²
Продается бизнес площадью 3000 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон отк…
€5,45 млн
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 275 м²
Продается бизнес ресторан, кафе-бар расположенный в туристическом районе Олимпийской Ривьеры…
€377,923
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном в Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция
Площадь 8 000 м²
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
€6,46 млн
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в District of Heraklion, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Heraklion, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 508 м²
Количество этажей 1
Продается шестиэтажное здание площадью 2508 кв.м в Ираклионе. Здание построено на участке 44…
€3,20 млн
Отель 54 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Koutouloufari, Греция
Отель 54 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Koutouloufari, Греция
Комнаты 54
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
€2,18 млн
Коммерческая в Греция
Коммерческая
Греция
Площадь 400 м²
Предлагается на продажу винодельня, расположенная недалеко от города Козани. Площадь участка…
€1,04 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Gallos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Gallos, Греция
Комнаты 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение в полу-подвальном помещении с доступом через пандус В центр…
€129,927
Отель 22 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Отель 22 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 22
Площадь 790 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
€1,25 млн
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Греция
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Греция
Площадь 2 000 м²
Выставлена на продажу территория в 18.000 кв.м с одним коммерческим зданием в 2.000 кв.м
€2,49 млн
Realting.com
Перейти