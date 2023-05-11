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Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
Гостиницы, отели
Отели с бассейном в периферийная единица Ираклион, Греция
District of Heraklion
34
Ираклион
34
Малия
11
Лимин-Херсонису
10
Отель
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13 объектов найдено
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Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
54
1
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
20
1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
Отель 23 комнаты
Analipsi, Греция
23
1
€ 2,200,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…
Отель 24 комнаты
Stalida, Греция
24
1
€ 1,400,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объек…
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
30
1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
Отель 33 комнаты
Каврохори, Греция
33
1
€ 850,000
Продается отель площадью 800 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижим…
Отель 54 комнаты
Koutouloufari, Греция
54
1
€ 2,195,000
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
Отель 38 комнат
Kato Gouves, Греция
38
1
Цена по запросу
Продается отель, расположенный рядом с пляжем с великолепным видом на море в префектуре Ирак…
Отель 39 комнат
Агия Пелагия, Греция
39
3
Цена по запросу
Продается отель в оживленном туристическом районе на Крите, с панорамным видом на море. Отел…
Отель 73 комнаты
Kato Gouves, Греция
73
3
Цена по запросу
Продается гостиница 2500 м² недалеко от города Ираклион на Крите. Отель состоит из 73 п…
Отель 12 комнат
Малия, Греция
12
1
€ 1,300,000
Продается туристический комплекс апартаментов общей площадью 470 кв.м недалеко от аэропорта …
Отель 19 комнат
Stalida, Греция
19
1
€ 650,000
Продаеться Отель в Сталиде, всего в 100 метрах от моря.Отель состоит из 2 зданий. В первом з…
Отель 15 комнат
Малия, Греция
15
1
€ 550,000
Предлагается к продаже гостиничный бизнес в известном туристическом районе Малия, в муниципа…
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