Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. Гостиницы, отели

Отели с видом на море в периферийная единица Ираклион, Греция

District of Heraklion
34
Ираклион
34
Малия
11
Лимин-Херсонису
10
Отель В архив
Очистить
22 объекта найдено
Отель 54 комнаты в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 54
Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель 20 комнат в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 20
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
Отель 24 комнаты в Stalida, Греция
Отель 24 комнаты
Stalida, Греция
Комнаты 24
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объек…
Отель 30 комнат в Koutouloufari, Греция
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
Комнаты 30
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
Отель 1 комната в Херсониссос, Греция
Отель 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 54 комнаты в Koutouloufari, Греция
Отель 54 комнаты
Koutouloufari, Греция
Комнаты 54
Количество этажей 1
€ 2,195,000
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
Отель 42 комнаты в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 42 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 42
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
Отель 13 комнат в Stalida, Греция
Отель 13 комнат
Stalida, Греция
Комнаты 13
Количество этажей 1
€ 999,000
Предлагается на продажу жилой комплекс всего в 35 метрах от моря в очень привилегированном м…
Отель 23 комнаты в Analipsi, Греция
Отель 23 комнаты
Analipsi, Греция
Комнаты 23
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Предлагается к продаже гостиничный блок в муниципалитете Херсониссос. Отель занимает 1760 кв…
Отель 38 комнат в Kato Gouves, Греция
Отель 38 комнат
Kato Gouves, Греция
Комнаты 38
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается отель, расположенный рядом с пляжем с великолепным видом на море в префектуре Ирак…
Отель 39 комнат в Агия Пелагия, Греция
Отель 39 комнат
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 39
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается отель в оживленном туристическом районе на Крите, с панорамным видом на море. Отел…
Отель 12 комнат в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 12 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продаётся гостиница, состоящая из 12 квартир по 40 кв.м каждая.Отель расположен в центре гор…
Отель 14 комнат в Аммудара, Греция
Отель 14 комнат
Аммудара, Греция
Комнаты 14
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается гостиничный комплекс, состоящий из 14 апартаментов в отличном месте в 215 метрах о…
Отель 6 комнат в Гурнес, Греция
Отель 6 комнат
Гурнес, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 2
Цена по запросу
Предлагаем на продажу жилой комплекс, состоящий из 6 апартаментов. Площадь комплекса составл…
Отель 14 комнат в Малия, Греция
Отель 14 комнат
Малия, Греция
Комнаты 14
Количество этажей 1
€ 1,635,000
Предлагается на продажу отель площадью 320 кв.мв курортном поселке на Крите. Отель состоит и…
Отель 15 комнат в Пигайдакия, Греция
Отель 15 комнат
Пигайдакия, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиничный бизнес, площадью 615 м², на острове Крит. Комплекс расположен на …
Отель 23 комнаты в Stalida, Греция
Отель 23 комнаты
Stalida, Греция
Комнаты 23
Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1300 кв.м в Стадиде. Комплекс со…
Отель 19 комнат в Stalida, Греция
Отель 19 комнат
Stalida, Греция
Комнаты 19
Количество этажей 1
€ 650,000
Продаеться Отель в Сталиде, всего в 100 метрах от моря.Отель состоит из 2 зданий. В первом з…
Отель 16 комнат в Малия, Греция
Отель 16 комнат
Малия, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 1
€ 790,000
Отель на продажу, состоящий из 16 полностью оборудованных номеров. На территории отеля есть …
Отель 16 комнат в Analipsi, Греция
Отель 16 комнат
Analipsi, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается отель рядом с пляжем в туристическом районеХерсониссос. Отельпостроен на участке п…
Отель 19 комнат в Малия, Греция
Отель 19 комнат
Малия, Греция
Комнаты 19
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продаётся гостиница в высокоразвитой туристической зоне общей площадью 750 кв.м на участке 1…
Отель 15 комнат в Малия, Греция
Отель 15 комнат
Малия, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 1
€ 550,000
Предлагается к продаже гостиничный бизнес в известном туристическом районе Малия, в муниципа…
Realting.com
Перейти