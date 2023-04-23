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Коммерческая недвижимость в Йитион, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 5 спален в Йитион, Греция
Коммерческая 5 спален
Йитион, Греция
4 ванных комнат 221 м²
€ 220,000
Property Code: 1389 - FOR SALE renovated 5 Bedrooms, on the facade Building of total surfac…
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