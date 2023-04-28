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Коммерческая недвижимость в Гревена, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Гревена, Греция
Коммерческая 1 комната
Гревена, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается коммерческое помещение в центре города Гревена. Двухэтажное помещение владеет площ…
Коммерческая 1 комната в Гревена, Греция
Коммерческая 1 комната
Гревена, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 126,000
Продается коммерческое помещение в центре города Гревена. Помещение состоит из двух этажей и…
Коммерческая 1 комната в Гревена, Греция
Коммерческая 1 комната
Гревена, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается коммерческое помещение общей площадью 1500 кв.м. Здание используется как торговый …
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