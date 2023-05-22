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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Яница, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Alonia, Греция
Коммерческая 1 комната
Alonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 550,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, на горы
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