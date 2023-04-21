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Коммерческая недвижимость в Яница, Греция

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Поликастрон
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7 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Esovalta, Греция
Коммерческая 1 комната
Esovalta, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Предлагается на продажу бывший консервный завод спаржи общей площадью 4740 кв.м в регионе Пе…
Коммерческая 1 комната в Damiano, Греция
Коммерческая 1 комната
Damiano, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается здание площадью 950 кв.м. в Северной Греции. Здание состоит из четырех уровней. На…
Коммерческая 1 комната в Nisi, Греция
Коммерческая 1 комната
Nisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается на продажуздания - склад 27.162 кв.м и земля 40.014 кв.м на общей площади 64 43…
Коммерческая 1 комната в Nea Agathoupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Agathoupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается бизнес площадью 1650 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью…
Коммерческая 1 комната в Поликастрон, Греция
Коммерческая 1 комната
Поликастрон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается бизнес площадью 75 кв.м в северной Греции
Коммерческая 1 комната в Palaichori, Греция
Коммерческая 1 комната
Palaichori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес площадью 520 кв.м в северной Греции. Недвижимость продается с мебелью. Прод…
Отель 9 комнат в Метони, Греция
Отель 9 комнат
Метони, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 2
€ 700,000
Продается гостиница в рыбацком поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 2 этажей и …
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