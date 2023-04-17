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Купить коммерческую недвижимость в Георгиополис, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Георгиополис, Греция
Коммерческая 1 комната
Георгиополис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 745,000
Продается бизнес площадью 378 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
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