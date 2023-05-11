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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Гази, Греция

4 объекта найдено
Отель 33 комнаты в Каврохори, Греция
Отель 33 комнаты
Каврохори, Греция
Комнаты 33
Количество этажей 1
€ 850,000
Коммерческая 24 комнаты в Гази, Греция
Коммерческая 24 комнаты
Гази, Греция
Комнаты 24
Количество этажей 1
€ 880,000
Коммерческая 16 комнат в Аммудара, Греция
Коммерческая 16 комнат
Аммудара, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 4
€ 1,400,000
Коммерческая 1 комната в Аммудара, Греция
Коммерческая 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 700,000
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