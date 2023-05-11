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Отели в Гази, Греция

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2 объекта найдено
Отель 33 комнаты в Каврохори, Греция
Отель 33 комнаты
Каврохори, Греция
Комнаты 33
Количество этажей 1
€ 850,000
Отель 14 комнат в Аммудара, Греция
Отель 14 комнат
Аммудара, Греция
Комнаты 14
Количество этажей 1
Цена по запросу
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