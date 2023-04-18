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Купить отель в периферийная единица Флорина, Греция

дим Преспа
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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Agios Germanos, Греция
Отель 1 комната
Agios Germanos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиничный комплекс общей площадью 1450 кв.м в регионе Флорина. Комплекс находитс…

Параметры недвижимости в периферийная единица Флорина, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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элитное
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