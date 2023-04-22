Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Pylaia - Chortiatis
  6. Filyro

Коммерческая недвижимость в Filyro, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Filyro, Греция
Коммерческая 1 комната
Filyro, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается магазин 70 кв.м в городе Салоники. Также в этом здании продаются офисы, площадью 1…
Realting.com
Перейти