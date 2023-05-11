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Коммерческая недвижимость с бассейном в периферийная единица Эвбея, Греция

demos chalkideon
26
Халкис
26
demos istiaias-aidepsou
11
Лутра-Эдипсу
5
Неа-Артаки
4
Амаринтос
3
Василикон
3
5 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Агиос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Агиос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается бизнес площадью 614 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Коммерческая 1 комната в Паралия Авлида, Греция
Коммерческая 1 комната
Паралия Авлида, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу уникальный объект в городе Авлида.4-этажная вилла 1200 кв.м. с большим…
Отель 33 комнаты в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 33 комнаты
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 33
Количество этажей 3
€ 3,800,000
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…
Коммерческая 1 комната в Theologos, Греция
Коммерческая 1 комната
Theologos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается бизнес площадью 207 кв.м в центральной Греции. У объекта есть кондиционер, зона ба…
Коммерческая 1 комната в Паралия Агия Аннас, Греция
Коммерческая 1 комната
Паралия Агия Аннас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагается на продажу кемпинг на острове Эвия, недалеко от пляжа Агиа Анна в северной част…
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