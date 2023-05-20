ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Центральная Греция
Магазины
Магазины с видом на море в периферийная единица Эвбея, Греция
коммерческая недвижимость
38
отели
10
Магазин
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1
1
€ 480,000
Продается бизнес площадью 75 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается н…
Рекомендовать
Отель 1 комната
Polychrono, Греция
1
1
€ 480,000
Продается отель площадью 350 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
823 м²
€ 946,196
Предлагается на продажу трёхэтажное офисное здание, в городке Артемида, общей площадью 823 к…
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Ganochora, Греция
1
1
€ 135,000
Продается торговое помещение площадью 140 кв.м. в городе Катерини. Помещение находится на це…
Рекомендовать
Отель 1 комната
Agios Gordios, Греция
1
1
€ 650,000
На продажу выставлен отель 335 кв.м, расположенный в очень популярном летнем курорте Агиос Г…
Рекомендовать
Отель 24 комнаты
Stalida, Греция
24
1
€ 1,400,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объек…
Рекомендовать
Отель
периферия Ионические острова, Греция
165 м²
€ 323,699
Продается здание площадью 165 кв.м в Кефалонии. Из окон открывается вид на город. У объекта …
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1
1
€ 32,000
Продается помещение в центре города Салоники, площадью 24 кв.м, на 9ом этаже. Помещение функ…
Рекомендовать
Производство
Kallithea, Греция
750 м²
€ 132,398
Property Code. 3-1135 - Agricultural FOR SALE in Kassandra Afitos for €135.000 . Discover th…
Рекомендовать
Производство
Kriopigi, Греция
8 012 м²
€ 343,254
Property Code. 3-1157 - Agricultural FOR SALE in Kassandra Kriopigi for €350.000 . Discover …
Рекомендовать
Отель 47 комнат
Fourka, Греция
47
1
Цена по запросу
Продается гостиничный комплекс на п-ове Халкидики. комплекс состоит из 4 зданий, расположенн…
Рекомендовать
Отель 1 комната
Pollonia, Греция
1
1
€ 2,000,000
Гостиница находится на острове Милос, в поселке Зефирияс. Архитектура обьекта выполнена в тр…
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL