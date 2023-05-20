Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. Магазины

Магазины с видом на горы в периферийная единица Эвбея, Греция

коммерческая недвижимость
38
отели
10
Магазин В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 688 м²
€ 1,493,994
Продается гостиница площадью 1688 кв.м недалеко от города Серрес. На первом этаже гостиницы …
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 300 м²
€ 358,559
Продается бизнес площадью 300 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Объект распол…
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 910 м²
€ 3,685,185
Продается бизнес площадью 910 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
Коммерческая в Греция, Греция
Коммерческая
Греция, Греция
Площадь 350 м²
€ 557,758
Предлагается на продажу часть жилого комплекса, который состоит из 5 таунхаусов. Квадратура …
Отель 1 комната в Fourka, Греция
Отель 1 комната
Fourka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 525,000
Продается трех этажное здание площадью 230 кв.м на п-ове Кассандра, Халкидики. Здание состои…
Коммерческая 1 комната в Греция, Греция
Коммерческая 1 комната
Греция, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 195,000
Предлагается на продажу здание в южной части Афин, в районе Калифея. Здание было охарактериз…
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 600 м²
€ 522,898
Нежилое двухуровневое помещение под торговый центр, салон, магазин в центре густонаселённого…
Коммерческая 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Коммерческая 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается магазин площадью 90 кв.м на первом этаже п-ова Ситония. Магазин состоит из одного …
Коммерческая в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Коммерческая
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Площадь 300 м²
€ 946,196
На восточном побережье острова Корфу продается здание площадью 300 кв. м. Функционировало ра…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 37,000
Продается офис 50 кв. м. в центре города Салоники
Отель в Македонии и Фракии, Греция
Отель
Македонии и Фракии, Греция
Площадь 900 м²
€ 378,478
Выгодный бизнес - сдача в краткосрочную аренду комнат на п-ове Кассандра, Халкидики. Гостини…
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,460,000
Предлагается на продажу здание площадью в 1460 в.м. Здание состоит из: Цокольный этаж - поме…
Realting.com
Перейти