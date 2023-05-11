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Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Центральная Греция
Коммерческая недвижимость с видом на море в периферийная единица Эвбея, Греция
demos chalkideon
26
Халкис
26
demos istiaias-aidepsou
11
Лутра-Эдипсу
5
Неа-Артаки
4
Амаринтос
3
Василикон
3
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15 объектов найдено
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Отель 1 комната
Агиос, Греция
1
1
€ 1,800,000
Предлагается на продажу гостиница в 100 метрах от море на острове Эвеа. Общая застроенная пл…
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1
1
€ 850,000
Предлагается на продажу здание, которое на данный момент находится в стадии строительства. З…
Коммерческая 1 комната
Ано Вафия, Греция
1
1
€ 1,280,000
Гостиница расположена в Амаринфосе – прибрежном поселке острова Эвия. Расположен в 30 …
Коммерческая 1 комната
Филла, Греция
1
1
€ 250,000
Здание недостроено. На данном этапе строительства оно разделено на две квартиры и один таунх…
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1
1
€ 1,200,000
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
Коммерческая 1 комната
Агиос, Греция
1
1
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 674 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Коммерческая 1 комната
Агиос-Николаос, Греция
1
1
€ 700,000
Продается бизнес площадью 614 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комната
Эретрия, Греция
1
1
€ 1,700,000
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1
1
€ 1,100,000
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
Коммерческая 1 комната
Лутра Гиалтрон, Греция
1
1
€ 550,000
Предлагается на продажу гостиничное здание в северной части острова Эвия, в городке Лутра Ял…
Коммерческая 1 комната
Паралия Авлида, Греция
1
1
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу уникальный объект в городе Авлида.4-этажная вилла 1200 кв.м. с большим…
Отель 33 комнаты
Лутра-Эдипсу, Греция
33
3
€ 3,800,000
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…
Коммерческая 1 комната
Илия, Греция
1
1
€ 3,000,000
Предлагаем на продажу комплекс на острове Эвия. Это прибрежная зона площадью в 10 соток. К к…
Отель 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1
1
€ 1,900,000
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1
1
€ 470,000
Продается отель площадью 630 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море. У объект…
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