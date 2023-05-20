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Отели с бассейном в периферийная единица Эвбея, Греция

demos istiaias-aidepsou
6
Лутра-Эдипсу
4
demos chalkideon
3
Халкис
3
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1 объект найдено
Отель 33 комнаты в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 33 комнаты
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 33
Количество этажей 3
€ 3,800,000
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…

Параметры недвижимости в периферийная единица Эвбея, Греция

коммерческая недвижимость
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