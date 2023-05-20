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Отели с видом на горы в периферийная единица Эвбея, Греция

demos istiaias-aidepsou
6
Лутра-Эдипсу
4
demos chalkideon
3
Халкис
3
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5 объектов найдено
Отель 1 комната в Агиос, Греция
Отель 1 комната
Агиос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,800,000
Предлагается на продажу гостиница в 100 метрах от море на острове Эвеа. Общая застроенная пл…
Отель 1 комната в Агиос, Греция
Отель 1 комната
Агиос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
Отель 1 комната в Эретрия, Греция
Отель 1 комната
Эретрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
Отель 1 комната в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
Отель 1 комната в Неа-Артаки, Греция
Отель 1 комната
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…

Параметры недвижимости в периферийная единица Эвбея, Греция

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