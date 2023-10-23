ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Эритре
Гостиницы, отели
Отели в Эритре, Греция
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
1
410 м²
1
Данный объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования в качестве магаз…
€1,55 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Gournes, Греция
1
4 250 м²
1
Продается полностью оборудованный гараж и автосалон в очень коммерческом пункте на Крите. Зд…
€3,49 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Heraklion, Греция
1
480 м²
1
Два коммерческих здания для продажи в центре Ираклиона общей площадью 480 кв.м. Одно из здан…
€4,99 млн
Рекомендовать
Отель 18 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
18
1 200 м²
1
Продается гостиница площадью 1200 кв.м на Крите. Гостиница расположена на 4 уровнях и состои…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный вид на море, …
€595,647
Рекомендовать
Коммерческая с видом на город
периферия Крит, Греция
187 м²
Продается комплекс из трех одноэтажных зданий, имещих историческую ценность со времен турецк…
€714,776
Рекомендовать
Коммерческая с видом на город
Municipality of Athens, Греция
450 м²
Продается в комерческих целях помещение 450кв.м на цокальном этаже,находящегося в центрально…
€367,315
Рекомендовать
Коммерческая с видом на город
Греция
200 м²
Продается коммерческое помещение в самом центре города Ираклион, на Крите. Помещениерасполож…
€491,408
Рекомендовать
Отель 35 комнат с furnishings
Айос-Николаос, Греция
35
1 500 м²
1
Продается гостиница на острове Крит, общей площадью 1500 кв.м, расположенная всего в 4-х кил…
€3,96 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Никити, Греция
1
850 м²
1
На продажу выставлена гостиница 850 кв.м. на первой береговой линии в поселке Никити, Ситони…
€2,97 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Греция
255 м²
Продается бизнес площадью 255 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€327,606
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Перея, Греция
1
196 м²
1
Продается квартира 114 кв.м. на этаже и коммерческие помещения 30 кв. и 52 кв.м. на первом э…
€239,434
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL